06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım kira zammı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 3 Kasım TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler kira artış oranına çevrilecek. Her ay başında enflasyon verileri hesaplanıyor ve bu verilere göre kira artış oranları belirleniyor. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kişiler 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki; Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 03.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 10:44
  • 1
  • 8
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? TÜİK'in Ekim ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, Kasım ayı kira artış oranı da belirleniyor. Bu ay içerisinde kira sözleşmesini yapacak kişiler için tavan zam oranı belirlenecek. Ev sahibi ve kiracı dilerse anlaşarak daha düşük bir kira zammına imza atabilecek. Peki; 2021 Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

  • 3
  • 8
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: yüzde 16,42

Zam bedeli 164,20 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL

  • 4
  • 8
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

  • 5
  • 8
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL