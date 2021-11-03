06 Kasım 2021, Cumartesi
2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…
Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım kira zammı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 3 Kasım TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler kira artış oranına çevrilecek. Her ay başında enflasyon verileri hesaplanıyor ve bu verilere göre kira artış oranları belirleniyor. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kişiler 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki; Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 03.11.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 10:44
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