2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama…

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.