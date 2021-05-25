3000 TL hibe şartları | 3000 TL hibe başvurusu | 5 bin TL hibe kimlere verilecek | Binlerce kişinin beklediği haber! İşte ayrıntılar

3000 TL hibe şartları | 3000 TL hibe başvurusu | 5 bin TL hibe kimlere verilecek | Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnafa 3 bin ile 5 bin lira hibe desteği verileceği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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