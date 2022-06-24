Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR, NE KADAR?

İlave tediye ödemeleri senede iki defa olmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında çalışanlara, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile Belediyelerde görevli olan işçi statüsündekilere ödenir.