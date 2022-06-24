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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerine yönelik takvim belli oldu. Resmi Gazete'nin 24 Haziran tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayımlanan kararda 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?