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Haberler Galeri Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerine yönelik takvim belli oldu. Resmi Gazete'nin 24 Haziran tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayımlanan kararda 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 01:25
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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan İlave tediye ödemelerine ilişkin kararın ardından tarih için detaylar merak ediliyor. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İLAVE TEDİYE ALACAĞI ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı 1. ve 2. Ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı;

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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Birinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi

İkinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma

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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR, NE KADAR?

İlave tediye ödemeleri senede iki defa olmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında çalışanlara, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile Belediyelerde görevli olan işçi statüsündekilere ödenir.

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Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İlave tediye ödemeleri personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında denk olarak ödenir.