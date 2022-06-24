84 milyona ilave sosyal destek bütçesi! Aylıklar artıyor | Bütçe nerede kullanılacak?

84 MİLYONA SOSYAL DESTEK



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bakan Nebati, komisyonda yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Nebati, şu mesajları verdi