84 milyona ilave sosyal destek bütçesi! Aylıklar artıyor | Bütçe nerede kullanılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunduğu 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Komisyon'da yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini; çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.06.2022
07:00
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini söyledi.
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Bakan Nebati, 1 trilyon 81 milyon liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi.
84 MİLYONA SOSYAL DESTEK Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bakan Nebati, komisyonda yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Nebati, şu mesajları verdi
MEMUR, EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR
Ek bütçenin 216.9 milyar lirası kamu çalışanlarının aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel gideri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri gideri için aktarılacak. Bütçenin, 154 milyar lirası, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sağlık giderleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na transfer edilecek.
MEMUR MAAŞINA YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ Nebati, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu