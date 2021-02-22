3 ay süreyle 1000, 750, 500 TL para yardımı! Başvuru süreci tamamlanıyor! Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri...

Koronavirüsle mücadele kapsamına devlet tarafından yapılan destek ödemeleri milyonlarca kişiye rahat nefes aldırmıştı. Esnafa yönelik yapılan desteklerden biri de, gelir kaybı ve kira desteği... Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları taşıyarak başvuru yapamayanlar için bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Öte yandan Şubat ayı ödemeleri için de resmi açıklama geldi. Peki, esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ne zaman? Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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