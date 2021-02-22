Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 ay süreyle 1000, 750, 500 TL para yardımı! Başvuru süreci tamamlanıyor! Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri... 3 ay süreyle 1000, 750, 500 TL para yardımı! Başvuru süreci tamamlanıyor! Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri... Koronavirüsle mücadele kapsamına devlet tarafından yapılan destek ödemeleri milyonlarca kişiye rahat nefes aldırmıştı. Esnafa yönelik yapılan desteklerden biri de, gelir kaybı ve kira desteği... Başvuruların tamamlanmasının ardından şartları taşıyarak başvuru yapamayanlar için bu sürenin uzatıldığı bildirildi. Öte yandan Şubat ayı ödemeleri için de resmi açıklama geldi. Peki, esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ne zaman? Esnaf gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.02.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 09:39
Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatılmıştı. Bu sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kala, Şubat ayı ödemeleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı. esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı
Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Pekcan,
"Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİNDE SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pandemiden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı.