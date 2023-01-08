08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

2023 asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından kamuda çalışan işçilere ve maden işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak, ikinci yarısının ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ödemeler ise 22 Aralık tarihinde verilecek. Peki, maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, hesaplanan maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 11:16
  • 1
  • 14
Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

700 bin işçiye en az 12.401 TL ikramiye verilecek! Kamuda çalışan işçilere ve maden işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 2023 yılında yapılacak ödemelerin tarihleri de yayımlanan kararla birlikte bellli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre kamu çalışanlarının ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçileri için ikramiye ödemeleri ise tek seferde yapılacak. İşte, ikramiyelere ilişkin merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

  • 3
  • 14
Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

700 bin kamu işçisi 2023 yılına ilişkin maaş zammının yanı sıra ikramiye ile başlıyor. İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

  • 4
  • 14
Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

  • 5
  • 14
Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

MADEN İŞÇİLERİNE 22 ARALIK'TA

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanun'un 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 22 Aralık'ta ödenecek. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında alacağı 26 günlük ikramiyenin takvimi ise Temmuz'da belli olacak.