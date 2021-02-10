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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin cebini rahatlatacak ödeme! Emekliye 414 TL ek zam! Yüzler gülecek... Emeklinin cebini rahatlatacak ödeme! Emekliye 414 TL ek zam! Yüzler gülecek...
Milyonlarca emekli 2021 yılında zamlı maaşlarını Ocak ayında ceplerine koydu. Emeklilere ödenen ek ödemelerde artış yaşanması yeniden gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği ek ödeme noktasında maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u bandında bir miktarı talep ettiklerini açıkladı. Eğer talep hayata geçerse emeklilerin hesaplarına 414 TL'ye kadar ödemelerin yatması bekleniyor. İşte, emeklilere ek ödemeler için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 19:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 19:08
Emekliler yılda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi, 3 yılda bir kez olmak üzere promosyon ödemesi alıyor. Ayrıca bu ödemelerin yanında ek ödemeyle kazanç elde ediyor. Türkiye Emekliler Derneği ek ödeme noktasında maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u bandında bir miktarı talep ettiklerini açıkladı. Emeklilere ödenen ek ödemelerde artış yeniden gündemin ilk sırasında yer alıyor. Eğer talep kabul görürse, 414 TL ek kazanç elde edilecek. İşte, ek zam ödemelerinin detayları ahaber.com.tr'de...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliler, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN YÜKSEK 690 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin eline geçecek ek ödemede büyük artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine, yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.