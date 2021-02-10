Emeklinin cebini rahatlatacak ödeme! Emekliye 414 TL ek zam! Yüzler gülecek...

Emekliler yılda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi, 3 yılda bir kez olmak üzere promosyon ödemesi alıyor. Ayrıca bu ödemelerin yanında ek ödemeyle kazanç elde ediyor. Türkiye Emekliler Derneği ek ödeme noktasında maaşın yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u bandında bir miktarı talep ettiklerini açıkladı. Emeklilere ödenen ek ödemelerde artış yeniden gündemin ilk sırasında yer alıyor. Eğer talep kabul görürse, 414 TL ek kazanç elde edilecek. İşte, ek zam ödemelerinin detayları ahaber.com.tr'de...