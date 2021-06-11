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Haberler Galeri Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

A101, ŞOK, BİM zincir marketler İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılacak. En az ilköğretim mezunu olacak alımlara yoğun talep oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde zincir marketleri olan A101, ŞOK ve BİM'in birçok bölgede alım yapacağı duyuruldu. Farklı kadrolarda olacak alımların detayları belli oldu. Marketler ilan ile başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar sorgulanmaya başladı. İşte, A101, ŞOK, BİM zincir marketler için personel alım detayları...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 18:19
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Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

Binlerce işçi alımı olacak. Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak. A101, ŞOK, BİM zincir marketlerin alımlarına yönelik detaylar belli oldu. Birçok kadroda yapılacak alımlara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Marketlerin bünyesinde istihdam edilen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden kolayca yapabilecek. Alınacak personeller arasında; Satış Danışmanı, Manav, Kasiyer, Reyon Görevlisi, Beden İşçisi, Perakende Satış Elemanı, Depo İşçisi gibi unvanlar bulunuyor. İşte, A101, ŞOK, BİM personel alımı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

Satış Danışmanı,

Manav,

Kasiyer,

Reyon Görevlisi,

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Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

Beden İşçisi,

Beden İşçisi (Engelli)

Perakende Satış Elemanı,

Depo İşçisi

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Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

BİM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

En az İlköğretim Mezunu olmak,

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

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Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

En az İlköğretim Mezunu olmak,

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.