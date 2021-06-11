Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...

A101, ŞOK, BİM zincir marketler İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılacak. En az ilköğretim mezunu olacak alımlara yoğun talep oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde zincir marketleri olan A101, ŞOK ve BİM'in birçok bölgede alım yapacağı duyuruldu. Farklı kadrolarda olacak alımların detayları belli oldu. Marketler ilan ile başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar sorgulanmaya başladı. İşte, A101, ŞOK, BİM zincir marketler için personel alım detayları...