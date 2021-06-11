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Haberler Galeri Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi sonrası ayçiçek yağı fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası üreticiler bu sene ekimlerini artırdı. Ancak ekilen ürüne kuraklık vurması nedeniyle üreticilerden fiyatlar hakkında uyarı geldi. Peki, ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? İşte 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:55
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Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kuraklığın yağlık ayçiçeğini etkilemesiyle birlikte gözler ayçiçek yağı fiyatlarına çevrildi. Ayçiçeği üreticisi yüksek rekolte için yağmur bekliyor. Bolluk olmasıyla birlikte yağ fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirtilirken, ayçiçeğinin kuraklık etkisi altında olduğu vurgulandı. Peki, 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? İşte haberin detayları...

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Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

11 HAZİRAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

1 lt ayçiçek yağı fiyatı markalara göre 15-30 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

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Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Adana'da bu sene yaklaşık 650 bin dönüm ekilen yağlık ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle düşük rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin fazla olmaması nedeniyle yağ fiyatlarında da bir azalma olmasını beklemediklerini, 15 Temmuz'a kadar yağış olursa rekoltenin yükselebileceğini söyledi.

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Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Adana'da ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturmaya başladı. Geçen sene kentte 603 bin dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeği, yağ fiyatlarının artması sonrası bu sene yaklaşık yüzde 10 artışla 650 bin dönüm alanda ekildi.

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Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık birçok ilde olduğu gibi Adana'da da etkisini gösterdi. Yılın 12 ayı ekim, dikim ve hasat olan kentte, mevsim normallerinin altında yağış olduğu için bu sene yağlık ayçiçeğinde düşük rekolte bekleniyor.