Son durum: 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Uzmanlar uyardı!

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi sonrası ayçiçek yağı fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası üreticiler bu sene ekimlerini artırdı. Ancak ekilen ürüne kuraklık vurması nedeniyle üreticilerden fiyatlar hakkında uyarı geldi. Peki, ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? İşte 11 Haziran ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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