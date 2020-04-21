ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar internet üzerinden güncel kampanyaları araştırmaya başladılar. Gıda ve oyuncak çeşitlerinin ağırlık verildiği ŞOK aktüel ürünler katalğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? 22 Nisan ŞOK kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte 22 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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