HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Sevgi değer müşterilerimiz ülke genelinde meydana gelen salgından dolayı tüm şubelerimiz 8 Aralık itibari ile çalışma saatlerini 10:00 – 12:30 ve 13:30 – 16:00 arası olarak değiştirmiştir. ATM, mobil bankacılık, internet şubesi ile 7 / 24 olarak hizmetlerimiz devam etmektedir. Tüm müşterilerimize sağlıklı günler temenni ederiz." denildi.