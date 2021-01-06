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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalarda flaş değişiklik! Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti'den sonra bir banka daha katıldı! Çalışma saatleri... Bankalarda flaş değişiklik! Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti'den sonra bir banka daha katıldı! Çalışma saatleri... Son dakika haberi... Bankaların çalışma saatleri nasıl? Koronavirüs salgını nedeniyle bankalarda bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına yeni kararlan alan bankalar, çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda yeni çalışma saatlerini açıkladılar. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor? Bankaların kapanış saati kaç oldu? İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA çalışma saatleri... Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:41
Bankaların çalışma saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası birçok yeni tedbiri hayata geçiren bankalar, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına yeni kararlar aldı. Ziraat bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Denibank, Finansbak, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve HSBC çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankaların güncel çalışma saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte banka banka açılış ve kapanış saatleri:
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası;
"Sevgi değer müşterilerimiz ülke genelinde meydana gelen salgından dolayı tüm şubelerimiz 8 Aralık itibari ile çalışma saatlerini 10:00 – 12:30 ve 13:30 – 16:00 arası olarak değiştirmiştir. ATM, mobil bankacılık, internet şubesi ile gerekli tüm işlemlerinizi 7 / 24 olarak yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi. HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank tarafından yapılan açıklamada,
"Sevgi değer müşterilerimiz ülke genelinde meydana gelen salgından dolayı tüm şubelerimiz 8 Aralık itibari ile çalışma saatlerini 10:00 – 12:30 ve 13:30 – 16:00 arası olarak değiştirmiştir. ATM, mobil bankacılık, internet şubesi ile 7 / 24 olarak hizmetlerimiz devam etmektedir. Tüm müşterilerimize sağlıklı günler temenni ederiz." denildi. GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA;
"Sevgi değer müşterilerimiz ülke genelinde meydana gelen salgından dolayı tüm şubelerimiz 2 Aralık itibari ile çalışma saatlerini 10:00 – 12:30 ve 13:30 – 16:00 arası olarak değiştirmiştir." ifadelerine yer verildi.