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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18'e kadar geriledi

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan talebin etkisiyle ikinci el otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Sıfır otomobil fiyatlarına göre uygun olması nedeniyle tercih edilmeye başlanan ikinci el otomobilde satışların azalması nedeniyle aracını satamayanlar indirime gitti. Yüzde 18'e kadar gerileyen ikinci el otomobil fiyatları için uzmanlardan flaş açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından araba alacakların gözü oraya çevrildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 11:56
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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18’e kadar geriledi

İkinci el araba fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Kovid-19 salgını, dünya genelinde ikinci el araç piyasalarında da sıkıntıya neden oldu. Salgın nedeniyle ulaşım tercihlerini değiştiren vatandaşlar, toplu taşıma sistemlerini bırakarak bireysel seçeneklere yöneldi. Bu nedenle sıfır ve ikinci el arabalar da rağbet görmeye başladı. Son zamanlarda ikinci el satışlarında sakinlik sürerken, uzmanlar konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18’e kadar geriledi

Son zamanlarda düşüş eğiliminde olan ikinci el araba fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yüzde 18'e kadar gerileme yaşayan ikinci el araba fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18’e kadar geriledi

GÖZLER ORADA

Uzmanlar, araba almak isteyen vatandaşların ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK'nın atacağı kredi adımlarını beklediğini vurguladı. Araba alacak pek çok kişi fiyatların sıfır araçlara göre daha uygun olması nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor.

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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18’e kadar geriledi

Hürriyet'in haberine göre, küresel çip krizinin sıfır araç bulunurluğunu azaltması, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el araba piyasasını hareketlendirmiş ve fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde artışa neden olmuştu. Ancak, aralık ayının sonundan itibaren ikinci el araç alışverişi neredeyse durma noktasına geldi.

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Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18’e kadar geriledi

Öyle ki, iç pazarda tutulan belirli modeller hariç bireysel ilanların satılma süreleri 25 günden 39 günlere kadar çıktı. Aracını satamayanlar ise fiyatları düşürmek durumunda kaldı. İkinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenlerini taşıt kredilerinde düzenleme, yüksek faiz ve kurun seyriyle ilgili beklentiler şeklinde sıralayan uzmanlar, fiyatların yüzde 15 ila yüzde 18 arasında düştüğünü bildirdi.