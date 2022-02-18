Araba alacakların gözü orada! Talep patlaması yaşanacak! İkinci el araba fiyatları %18'e kadar geriledi

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan talebin etkisiyle ikinci el otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Sıfır otomobil fiyatlarına göre uygun olması nedeniyle tercih edilmeye başlanan ikinci el otomobilde satışların azalması nedeniyle aracını satamayanlar indirime gitti. Yüzde 18'e kadar gerileyen ikinci el otomobil fiyatları için uzmanlardan flaş açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından araba alacakların gözü oraya çevrildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.02.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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