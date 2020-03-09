5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.