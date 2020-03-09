5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? 2000 yılından önce emekli olanlar için geçtiğimiz yıl intibak düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin ardından 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarda intibak zammından faydalanmak için yasanın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, 2000 sonrası emekli intibak yasası Meclis'ten geçti mi? Son durum nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 16:59Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:10