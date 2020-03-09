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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? 2000 yılından önce emekli olanlar için geçtiğimiz yıl intibak düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin ardından 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarda intibak zammından faydalanmak için yasanın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, 2000 sonrası emekli intibak yasası Meclis'ten geçti mi? Son durum nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:10
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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

2000 sonrası emekli intibak yasası Meclis'ten geçti mi? Geçtiğimiz yıl 2000 öncesi emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Gelen bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. Bu gelişmelerin ardından 2000 sonrası emekliler de bu kampanyadan faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor. Peki, 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi? İşte ayrıntılar...

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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.

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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

Bu zam uygulandığı zaman 355 TL'ye kadar intibak zammı verilecek. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

EMEKLİLERE PROMOSYON UYARISI

TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklileri kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.

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5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?

ŞARTSIZ PROMOSYON TALEBİ

TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, "emeklilere banka promosyonu" gündemiyle dün Ankara'da toplandı. Geçen hafta SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle belirlenen yeni banka promosyon rakamlarının etraflıca görüşüldüğü toplantının sonuç bildirisinde, yeni dönem için belirlenen banka promosyonu rakamlarının beklentilerin altında olduğu belirtildi.