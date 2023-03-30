HaberlerGaleriAsgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL'yi geçecek! Temmuz'da %30 seviyesinde...
Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL'yi geçecek! Temmuz'da %30 seviyesinde...
Asgari ücret zammı için heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Asgari ücrette 2022 yılı için yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Haziranda toplamda da baktığınız zaman kümülatif yüzde 90'nın üzerinde bir zam olmuştu. Asgari ücretin temmuzda alacağı zamla birlikte 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. Peki asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?