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Haberler Galeri Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL'yi geçecek! Temmuz'da %30 seviyesinde...

Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL'yi geçecek! Temmuz'da %30 seviyesinde...

Asgari ücret zammı için heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Asgari ücrette 2022 yılı için yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Haziranda toplamda da baktığınız zaman kümülatif yüzde 90'nın üzerinde bir zam olmuştu. Asgari ücretin temmuzda alacağı zamla birlikte 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. Peki asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 13:28
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Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL’yi geçecek! Temmuz’da %30 seviyesinde...

Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuzda asgari ücrete ara zam geleceğini müjdeledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak 10 bin TL'yi geçeceğini aktardı. Peki asgari ücret ara zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL’yi geçecek! Temmuz’da %30 seviyesinde...

TEMMUZ ZAMMINDA KAPI ARALANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacağını bildirerek, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" dedi.

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Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL’yi geçecek! Temmuz’da %30 seviyesinde...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ara zam hesabı nasıl yapılacak? 6 aylık enflasyon etkili olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL’yi geçecek! Temmuz’da %30 seviyesinde...

Ocak ayında asgari ücreti açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin 8 lira brüt, net 8 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladıktan sonra şöyle bir cümle kurmuştu beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız demişti. Burada enflasyon belirleyici olacak.

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Asgari ücrete 2.500 TL ara zam yolda! Kapı aralandı! 6 aylık enflasyonla net maaş 10 bin TL’yi geçecek! Temmuz’da %30 seviyesinde...

Ona göre Temmuz'da bir ara zam gelecek diye düşünüyorum.