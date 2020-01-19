BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta Cuma günü yayına çıkıyor ve hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Alışveriş seven vatandaşlar, BİM'de bu hafta neler olup olmadığını merak ediyor. BİM haftanın ürünleri arasında teknolojik ürünler öne çıkıyor. İnox Metalik Ankastre Set'in yanı sıra, Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet, Kamuflaj Oyuncu Mouse gibi ürünler göze çarpıyor. BİM aktüel 24 Ocak kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir, ürünlerin teknik bilgisi ve fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…