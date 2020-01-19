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BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta Cuma günü yayına çıkıyor ve hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Alışveriş seven vatandaşlar, BİM'de bu hafta neler olup olmadığını merak ediyor. BİM haftanın ürünleri arasında teknolojik ürünler öne çıkıyor. İnox Metalik Ankastre Set'in yanı sıra, Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet, Kamuflaj Oyuncu Mouse gibi ürünler göze çarpıyor. BİM aktüel 24 Ocak kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir, ürünlerin teknik bilgisi ve fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 19:30
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BİM aktüel 24 Ocak Cuma | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

BİM aktüel ürünler 24 Ocak kataloğu teknolojik ürünlerle dikkat çekiyor. Her hafta satılan aktüel ürünlerin tanıtıldığı BİM aktüel katalog vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğu hesaplı ürünleriyle merak ediliyor. Haftanın ürünleri arasında teknolojiden giyime, mutfak malzemelerinden dekoratif süslere kadar birçok farklı tipte ürün satışa sunuluyor. İşte, 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin fiyatları!

BİM AKTÜEL KATALOG! (24 OCAK CUMA)

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BİM aktüel 24 Ocak Cuma | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgaz ayarlı

• 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli

• Otomatik çakmaklı

• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W

• Ses seviyesi 72DbA

• Siyah gövde, lnox Panel

• 3 hız kademeli

• Mekanik lnox kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir aluminyum filtre

İnox Panel Turbo Fırın

• A+ class enerji sınıfı

• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu

• Kolay temizlenebilir iç hazne

• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama

• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,

• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm

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BİM aktüel 24 Ocak Cuma | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Android 9.0 Pie

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera

• 13 MP

• Ön Kamera 5 MP

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BİM aktüel 24 Ocak Cuma | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

Hometech PC Alfa 8mB Tablet

• WiFi 802.11b/g/n

• 8" 800X1280px IPS Ekran Boyutu

• Android İşletim Sistemi

• Batarya 3500 mAh

• Dahili Hafıza 32 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera 2.0 MP

• Ön Kamera 0.3 MP

• MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci

• MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)

• Bluetooth 4.0

• İnce Metal Kasa

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BİM aktüel 24 Ocak Cuma | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu

Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu

• Hızlı ve güvenli kablosuz şarj özelliği

• Çizilmeyi önleyen yumuşak doku

• Voltaj: 5V - 9V

• Amper: 2.0 A maksimum

• Watt: 10W maksimum

Kablosuz Şarj Cihazı

• Qi kablosuz şarj desteğine sahip her türlü akıllı telefonla çalışır

• Gösterge ışığı 20 saniye sonra otomatik olarak söner

• Yabancı cisim algılama akıllı güvenlik tasarımı

• Mikro-USB kablosu dahil

• Kablosuz şarj özelliği

• Şarj gösterge LED'i