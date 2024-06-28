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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve iş yerlerine yönelik suistimallerle mücadelede önemli bir adım attı. Kurum Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu'nu devreye sokarak bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadelesini en üst düzeye çıkardı. Yeni platform, iş yerinde çalışmayan kişileri sigortalı olarak gösterilmesi ve kayıt dışı işlemleri gerçekleştiren iş yerlerini belirleyerek hızla müdahale edecek.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:14
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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

SGK'nın yeni sistemi sahte iş yerlerine ve sigortasız çalıştırılan kişilere yönelik sıkı denetimlerle öne çıkıyor. Platform, sahte sigorta kayıtları ve iş yerleri üzerinden yapılan usulsüzlükleri hızla tespit ediyor ve ilgili işlemleri takibe alıyor. Bu süreçte gerçek çalışanların hakları korunurken, haksız kazanç elde etmeye çalışanlar ağır yaptırımlarla karşılaşıyor.

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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, platformun suistimalleri kısa sürede ortaya çıkardığını ve etkili müdahalelerde bulunduğunu belirtti.

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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

CEZAİ YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Sahte iş yerleri ve sigortalılıklar tespit edilen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar artırıldı.

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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

İlgili mevzuat gereği, haksız yere elde edilen aylıkların faiziyle geri alınması ve hizmetlerin iptal işlemleri başlatıldı.

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SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

Ayrıca, bu tür suistimallerle mücadelede para cezasının yanı sıra hapis cezası da uygulanabiliyor.