SSK girişi 2001 2022 arası olanlar hemen baksın! Bunu yapana hem hapis hem de para cezası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve iş yerlerine yönelik suistimallerle mücadelede önemli bir adım attı. Kurum Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu'nu devreye sokarak bu tür yasadışı faaliyetlere karşı mücadelesini en üst düzeye çıkardı. Yeni platform, iş yerinde çalışmayan kişileri sigortalı olarak gösterilmesi ve kayıt dışı işlemleri gerçekleştiren iş yerlerini belirleyerek hızla müdahale edecek.

ahaber.com.tr Giriş: 28.06.2024 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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