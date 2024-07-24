BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

BES teminatlı kredi kullanımı, müşterilere pek çok avantaj sunuyor. Bu kredi türü sayesinde, müşteriler ortalama kredi koşullarına göre daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirken, BES birikimlerini bozdurmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu durum, BES'ini bozdurmak zorunda kalan ve kazanılmış haklarını kaybetme riski taşıyan bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, BES birikimlerini bankaya teminat olarak sunan müşteriler, prim ödemelerine devam ettikleri sürece devlet katkısından da yararlanmaya devam edebiliyor.