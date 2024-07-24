BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?
Bankacılık sektöründe önemli bir uygulama başladı. Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Halkbank ve Albaraka Türk, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerini teminat olarak kullanarak kredi sağlama imkanı sunuyor. Bu yeni finansal ürün 3 Haziran itibarıyla yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla hayata geçirildi. Artık müşteriler BES birikimlerinin %80 veya %100'ü kadar kredi kullanabilecek.