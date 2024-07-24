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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

Bankacılık sektöründe önemli bir uygulama başladı. Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Halkbank ve Albaraka Türk, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerini teminat olarak kullanarak kredi sağlama imkanı sunuyor. Bu yeni finansal ürün 3 Haziran itibarıyla yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla hayata geçirildi. Artık müşteriler BES birikimlerinin %80 veya %100'ü kadar kredi kullanabilecek.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:59 Güncelleme: 24.07.2024 15:03
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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

BES teminatlı kredi kullanımı, müşterilere pek çok avantaj sunuyor. Bu kredi türü sayesinde, müşteriler ortalama kredi koşullarına göre daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirken, BES birikimlerini bozdurmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu durum, BES'ini bozdurmak zorunda kalan ve kazanılmış haklarını kaybetme riski taşıyan bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, BES birikimlerini bankaya teminat olarak sunan müşteriler, prim ödemelerine devam ettikleri sürece devlet katkısından da yararlanmaya devam edebiliyor.

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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

HANGİ BANKALAR SUNUYOR VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Şu anda Türkiye İş Bankası, TEB, Albaraka Türk ve Halkbank tarafından sunulan bu hizmetten yararlanabilmek için, müşterilerin internet üzerinden ya da şubeler aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

Kredi başvurusu, bankanın mevcut bireysel kredi tahsis koşul ve kurallarına göre değerlendiriliyor.

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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, BES birikimlerini teminat olarak kabul ederek, müşterilerine özel kredi seçenekleri sunuyor.

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BES teminatlı ihtiyaç kredisi nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? BES uygun faizli kredi başvuru şartları nelerdir?

Bu kredi ile müşteriler, birikimlerinin %80'ine kadar finansman elde edebiliyorlar ve kredileri, Anadolu Hayat Emeklilik fonunda değerlendirilmeye devam ediyor.