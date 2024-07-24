Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan ÖTV artışı, milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmayı sürdürüyor. "Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu?", "Bugün akaryakıtta indirim veya zam var mı?" gibi sorular sıkça sorulurken, son dakika haberlerine göre motorin fiyatlarında önemli bir indirim yapılacağı belirtildi. Dizel araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bu gelişme, 24 Temmuz 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak güncel benzin ve mazot litre fiyatlarını etkiliyor.

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 09:39 Güncelleme: 24.07.2024 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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