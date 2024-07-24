24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan ÖTV artışı, milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmayı sürdürüyor. "Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu?", "Bugün akaryakıtta indirim veya zam var mı?" gibi sorular sıkça sorulurken, son dakika haberlerine göre motorin fiyatlarında önemli bir indirim yapılacağı belirtildi. Dizel araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bu gelişme, 24 Temmuz 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak güncel benzin ve mazot litre fiyatlarını etkiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:39 Güncelleme: 24.07.2024 09:41
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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Sürücüleri sevindirecek bir son dakika gelişmesi yaşandı! Akaryakıt alımında acele etmeye gerek kalmadı; zira benzin ve motorin fiyatları, ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine ulaşmıştı. Ancak, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte mazot ve benzin litre fiyatlarında dikkat çekici bir değişim yaşandı. Güncel rakamlar ve detaylar için bu gelişmeleri takip etmek önemli hale geldi. İşte son durumun ayrıntıları…

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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Motorin fiyatları için beklenen indirim haberi sonunda geldi. Bu gece motorin fiyatlarına yaklaşık 1 TL 59 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

İstanbul'da Motorin 43 TL'ye Düşebilir

İndirimle birlikte, 45 TL seviyelerinde olan motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 43 TL 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda ise 43 TL 23 kuruşa gerileyebilir.

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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

İşte 24 Temmuz Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirim öncesi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 44,90 TL

LPG: 23,28 TL

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Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,86 TL

Motorin: 44,82 TL

LPG: 22,81 TL