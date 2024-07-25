Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin satın aldığı yeni gemi hakkında; "Ekonomiye can katacak bu muazzam deniz üssü ilk etapta 5 milyon hanenin doğalgazını üretecek, 20 yıl hizmette kalacak." ifadelerini kullandı. Deniz üssünün ilk kez görüntüsü de ortaya çıktı.