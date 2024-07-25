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Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin satın aldığı yeni gemi hakkında; "Ekonomiye can katacak bu muazzam deniz üssü ilk etapta 5 milyon hanenin doğalgazını üretecek, 20 yıl hizmette kalacak." ifadelerini kullandı. Deniz üssünün ilk kez görüntüsü de ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:42
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Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğal gaz üretiminde yeni bir safhaya geçiyor.

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Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

YENİ GEMİ 27 TEMMUZ'DA HAREKET EDECEK
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğal gaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor.

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Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin 52 gün sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

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Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi ivmelendirecek çalışmaları ve enerji açığını kaynak ülkedeki keşiflerle ekonomiye kazandırma gayretlerindeki son durumu paylaştı.

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Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! Geminin adı ne olacak?

Bayraktar, Singapur Limanı'ndan hareket eden, Ümit Burnu'nu geçerek 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" (Floating Production Unit) hakkında da bilgi verdi.