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Haberler Galeri 700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

700 bin kamu işçisi için zam paralığında geri sayım başladı. Zamlı maaşlar için son teklif bugün verilecek. Milyonların gözü toplantı saatine çevrilmiş durumda. 700 kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen detaylar araştırılıyor. Peki kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? 700 bin işçinin zamlı maaşı 15 bin TL olacak mı? Toplu İş Sözleşmesi için toplantı bugün saat kaçta?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:03
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700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

700 bin kamu işçisine zam pazarlığında sona gelindi. Yüzde 45 zamma ek refah payıyla birlikte yüz binlerce işçi nefes alacak. Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile bugün buluşacak. Peki Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne? 700 bin kamu işçisinin maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

KAMUDA ZAM PAZARLIĞI

Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14.30'da bir araya geldi.

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700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

PAZARLIK 'ZAM'ANI

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi.

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700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

Hükümetin kamu işçileri zam teklifi için nefesler tutuldu. 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni gelişmeyi Bakan Bilgin duyurdu. Toplu İş Sözleşmesi zam pazarlığında tarih belli oldu.

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700 bin kamu işçisine brüt 15 BİN TL MAAŞ refah payıyla katlanacak! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 4D kamu çerçeve protokolü 2023 son durum ne?

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için tarih belli oldu. Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katılırken, Toplu İş Sözleşmesi için önemli açıklamalar yaptı.