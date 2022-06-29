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Haberler Galeri Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin ardından gözler yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:44
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Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için geri sayım başladı. Komisyon bugün gerçekleştirilen toplantıda yeni asgari ücreti belirlemek için görüştü. Şimdi ise gözler yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, asgari ücret zammı bugün açıklanmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmelerinin dönüşünde yeni asgari ücreti açıklayacağını duyurdu. NATO görüşmeleri 30 Haziran'da sona erecek.

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Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret artışı için masada öne çıkan formüle göre prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Bu formül için kesintiler toplamı 1.627 lirayı buluyor.

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Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

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Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...

Bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu formüller gelecek. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.