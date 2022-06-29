29 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin ardından gözler yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 14:44
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