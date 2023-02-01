02 Şubat 2023, Perşembe
HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!
Üniversiteler, hastanelerde çalıştırılmak üzere KPSS şartlı, şartsız personel ilanı yayınladı. Aralarında hemşire, tabip, büro personeli, güvenlik gibi mesleklerinde bulunduğu ilanlara dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 859 sağlık personeli iş ilanı şartları neler? Başvurular nerede, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:16
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17