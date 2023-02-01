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Haberler Galeri HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

Üniversiteler, hastanelerde çalıştırılmak üzere KPSS şartlı, şartsız personel ilanı yayınladı. Aralarında hemşire, tabip, büro personeli, güvenlik gibi mesleklerinde bulunduğu ilanlara dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 859 sağlık personeli iş ilanı şartları neler? Başvurular nerede, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:16
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HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

Sağlık personeli alımına dair araştırmalar arama motorlarında sürüyor. Bu alanda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar iş ilanlarını araştırıyor. Personel açığı bulunan hastaneler iş ilanı yayınlamaya devam ediyor. 10 farklı şehirde toplam 859 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki 859 sağlık personeli iş ilanı şartları neler? Başvurular nerede, nasıl yapılacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

10 İLDE PERSONEL ALIMI

10 ilde üniversite hastaneleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 859 personel alımı yapıllacağına dair ilan yayımlandı. Her üniversite kendi ilanını yayımlayarak detayları açıkladı.

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HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

ŞARTLAR NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ... Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak!

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.