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Haberler Galeri Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yapılan son açıklamalar ile asgari ücretlilerin ara zam heyecanı arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.06.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 11:41
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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamasının ardından asgari ücrete ara zam beklentisi arttı. Ocak'ta yüzde 50.5'lik artış yapılan asgari ücrette, enflasyon artışı sonrası Temmuz'da ara zam beklentisi oluşmuştu. Hükümetten çalışanları yakından ilgilendiren açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi.

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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin'in bu açıklamalarının ardından asgari ücretlileri ara zam heyecanı sardı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düzenleme yapılırsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için bazı formüller konuşuluyor.

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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

Bunlardan biri de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü. Brüt asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Burada bir destek bekleniyor.

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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı

6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması da gündemde. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 39.67, yıllık yüzde 75.25 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 39.67, ikincisi de yüzde 24.75 (75.25-50.5) zam yolunu açacak.