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Asgari ücrette 875 lira artış beklentisi! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanların ara zam heyecanı arttı
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yapılan son açıklamalar ile asgari ücretlilerin ara zam heyecanı arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...