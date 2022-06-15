3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

3600 ek gösterge ile ilgili detayların açıklanmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin kanun tasarısı hazırlandıktan sonra Meclis gündemine gelecek. Peki, 3600ek gösterge ile yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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