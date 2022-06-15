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Haberler Galeri 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

3600 ek gösterge ile ilgili detayların açıklanmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin kanun tasarısı hazırlandıktan sonra Meclis gündemine gelecek. Peki, 3600ek gösterge ile yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:08
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3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

3600 ek gösterge ile yetim aylığı artacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin müjdeli haber geldi. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin detayları açıklanmasının ardından binlerce kişi bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ile yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kanun tasarısı hazırlandıktan sonra önümüzdekigünlerde Meclis gündemine gelecek. Söz konusu düzenleme 2023 Ocak ayında yürürlüğe girecek. 3600 ek göstegeyle ilgili bazı sorular araştırılmaya başlandı. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı

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3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

EMEKLİLİK BEKLEYENLERİN EK GÖSTERGESİ NE OLACAK?

Soru: Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışıyorum. Bu yılın ağustos başında emekliliğim geliyor. Ek göstergem 3000. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak, 2023'ün başında uygulamaya gireceği açıklandı. Ağustos ayında emekliliğimi verirsem ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilir miyim? Maaşım ve ikramiyem 3600 üzerinden mi olur, yoksa ocak ayını mı beklemeliyim? Murtaza K.

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3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

Cevap: 3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaşacak ancak uygulama 15 Ocak 2023'de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak. Emekliliğinizi şimdi isterseniz ikramiye ve maaşınızın ek gösterge olmadan hesaplanacak. Emekliliğiniz için 15 Ocak tarihini beklemeyi öneririm.

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3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler: Yetim aylığı artacak mı? 5510 memurların emekli maaşı yükselecek mi? Tüm detaylar

YETİM AYLIĞI ARTACAK MI?

Soru: Babam 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuştu. Ben ondan yetim maaşı alıyorum. Ek gösterge artışından ben de yararlanabilecek miyim? Canan K.

Cevap: 3600 ek gösterge asıl memur emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak.