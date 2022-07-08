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Haberler Galeri Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin ve motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişikliğe neden oluyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı. Petrol fiyatındaki gelişmelerle motorin grubunda zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 11:37
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Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin ve motorine zam var mı? Fed'in resesyonu henüz ikinci planda tuttuğuna ilişkin değerlendirmeler sonrası Çin'de yaşananlar ve Rusya-Ukrayna savaşı gelişmeleri, Brent petrolün varil fiyatını destekliyor. Brent petrol, yeni güne yüzde 1,1 artışla 103,8 dolar başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 81 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

2,10 LİRA İNDİRİM YAPILDI

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.

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Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

8 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.63 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

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Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

8 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL