Benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin ve motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişikliğe neden oluyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı. Petrol fiyatındaki gelişmelerle motorin grubunda zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.07.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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