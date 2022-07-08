65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? 8 Temmuz yaşlı aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı
65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memurlara yapılan zammın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı. Zamlı ödemelerin hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? 8 Temmuz yaşlı aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.07.2022
12:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
12:35
65 yaş aylığı, ve engelli maaşı ne zaman yatacak? 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak birçok ödemelerde artış yaşandı. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı. Zamlı aylıkların açıklanmasının ardından ödemelerin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bakan Derya Yanık konu hakkında detayları açıkladı. Peki, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? 8 Temmuz yaşlı aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte son açıklamalar...
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65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED'e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini aktaran Yanık,
"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak" ifadelerini kullandı.
Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduklarını da kaydeden Yanık,
"Kurban Bayramı öncesinde SED'den yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatıracağız" dedi.
Türkiye'nin refahını toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Yanık şunları aktardı:
"Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."