65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? 8 Temmuz yaşlı aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memurlara yapılan zammın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı. Zamlı ödemelerin hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? 8 Temmuz yaşlı aylığı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.07.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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