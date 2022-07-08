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Haberler Galeri 8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte evde bakım yardımında artış yaşandı. Bilindiği üzere her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılan evde bakım maaşının, Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Peki, 8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 11:50
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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım yardımı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla söz konusu destek ödemelerinin erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Bakan Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

8 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Temmuz ayı evde bakım maaşı bugün hesaplara yatıyor. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." ifadelerini kullandı.

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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.335 liraya çıktı.

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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.