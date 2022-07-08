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8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?
Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı ile birlikte evde bakım yardımında artış yaşandı. Bilindiği üzere her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılan evde bakım maaşının, Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Peki, 8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...