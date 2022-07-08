8 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yatan iller neresi?

8 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Temmuz ayı evde bakım maaşı bugün hesaplara yatıyor. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." ifadelerini kullandı.