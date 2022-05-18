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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?
Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigaraya yapılan 2 lira zammın ardından bir zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar? İşte 18 Mayıs güncel sigara fiyatları...