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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigaraya yapılan 2 lira zammın ardından bir zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar? İşte 18 Mayıs güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:54
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2022 yılında toplam üç kez zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Sigara zammı haberlerinin ardından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. JTI, Philip Morris ve BAT gruplarına ait sigara markalarının güncel fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar? İşte 18 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son günlerde sigaraya bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Fiyatlarda 9 liraya varan artış yapılacağı iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 18 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL