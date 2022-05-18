Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2022 yılında toplam üç kez zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Sigara zammı haberlerinin ardından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. JTI, Philip Morris ve BAT gruplarına ait sigara markalarının güncel fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar? İşte 18 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste...