Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde olan akaryakıt fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkili oldu. Yukarı-aşağı yönlü dalgalanan akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Son olarak 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapılmıştı. Peki, benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...