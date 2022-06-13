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Haberler Galeri Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde olan akaryakıt fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkili oldu. Yukarı-aşağı yönlü dalgalanan akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Son olarak 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapılmıştı. Peki, benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:04
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Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? Cuma günü 124,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Haftanın ilk gününe 119,7 dolardan başlayan Bren petrolün varil fiyatında dalgalı seyir sürüyor. 13 Haziran tarihli akaryakıt fiyatlarında artış yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

13 Haziran Pazartesi günü benzin, mazot ve LPG fiyatlarında artış yapılmadı. 14 Haziran Salı günü akaryakıt fiyatlarında zam beklenmiyor.

İşte 13 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

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Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 28.54 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 28.55 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL