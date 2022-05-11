11 Mayıs 2022, Çarşamba
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 yılı başında belirlenen asgari ücrete temmuz ayında yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dar delirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz demişti. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:53
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