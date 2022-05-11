11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 yılı başında belirlenen asgari ücrete temmuz ayında yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dar delirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz demişti. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:53
  • 1
  • 8
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı beklentisi devam ederken, konu hakkında resmi açıklamalar yapılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret brüt/net ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptıklarını anımsatan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından temmuz ayında asgari ücrete ek zam beklentisi oluştu.

  • 3
  • 8
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın, bu açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

  • 4
  • 8
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

  • 5
  • 8
Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL