Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı son açıklamalar

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptıklarını anımsatan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından temmuz ayında asgari ücrete ek zam beklentisi oluştu.