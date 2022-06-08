Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesinde sabit oran üzerinden bir belirleme yapılacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından sabit oranın ne kadar olacağı merak ediliyordu. Söz konusu düzenlemeye ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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