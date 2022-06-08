08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesinde sabit oran üzerinden bir belirleme yapılacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından sabit oranın ne kadar olacağı merak ediliyordu. Söz konusu düzenlemeye ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 11:28
  • 1
  • 10
Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Son dakika... Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira düzenlemesine ilişkin detaylar merakla bekleniyordu. Ev sahibi ve kiracıyı mutlu edecek düzenlemenin nasıl olacağı konusunda araştırmalar sürerken, sabit oran hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışında sabit oran ile ilgili bilgi verdi. Peki, kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN YÜZDE KAÇ OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 10
Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

  • 4
  • 10
Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

  • 5
  • 10
Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek.