Benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Benzin, LPG ve mazota zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından brent petrolde yaşanan fiyat artışı, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncelleme yapılıyor. Bu kapsamda akaryakıta zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.06.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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