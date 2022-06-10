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Benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Benzin, LPG ve mazota zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından brent petrolde yaşanan fiyat artışı, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncelleme yapılıyor. Bu kapsamda akaryakıta zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 12:36
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Benzin, LPG ve motorine mazot zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

Benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Haziran Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından benzin, motorin ve LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin, LPG ve motorine (mazot) zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin, LPG ve motorine mazot zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

BENZİN, LPG VE MOTORİNE (MAZOT) ZAM GELECEK Mİ?

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,18 TL, oto gaza (LPG) ise 54 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat artışı beklenmiyor.

İşte 10 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

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Benzin, LPG ve motorine mazot zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

10 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 26.26 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.61 TL

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Benzin, LPG ve motorine mazot zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

10 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 26.35 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

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Benzin, LPG ve motorine mazot zam gelecek mi? 11 Haziran Cumartesi günü akaryakıt zammı var mı? SON DAKİKA HABERLER

10 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 26.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL