BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

Kredi vade sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. BDDK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kredi vadelerine çevrildi. 50 bin - 100 bin lira arasında krediler, 100 bin liranın üzerindeki krediler için vade sayısının kaç ay olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, ihtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı ne kadar? İşte cevaplar...