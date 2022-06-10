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Haberler Galeri BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

Kredi vade sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. BDDK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kredi vadelerine çevrildi. 50 bin - 100 bin lira arasında krediler, 100 bin liranın üzerindeki krediler için vade sayısının kaç ay olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, ihtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:10
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BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

Son dakika... İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ihtiyaç kredisi vadeleri hakkında yeni karar alındı. Yeni karar öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira altındaki tutarlar için 36 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 24 ay vade olarak uygulanıyordu. Peki, ihtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

İHTİYAÇ KREDİSİ VADE SAYISI KAÇ AY OLDU?

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlendi.

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BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

Öte yandan kredi kartlarının da asgari ödeme tutarı güncellenirken; limiti yirmi beş bin Türk Lirası'nın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirleneceği bildirildi.

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BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

BDDK'DAN FİNANSAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

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BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...

- Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.