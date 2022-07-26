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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Benzin indirimi ne kadar? Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle değişiklik gösteriyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle indirim haberleri gelmeye başladı. Bugünden itibaren geçerli olan 92 kuruşluk motorin indirimi sonrası benzin indirimi haberi duyuruldu. Peki, 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...