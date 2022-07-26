Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda uygulanan 92 kuruşluk indirim fiyatlara yansıdı. Bu gelişmelerin ardından araç sahipleri benzine de indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda da indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...