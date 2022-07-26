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Haberler Galeri Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Benzin indirimi ne kadar? Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle değişiklik gösteriyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle indirim haberleri gelmeye başladı. Bugünden itibaren geçerli olan 92 kuruşluk motorin indirimi sonrası benzin indirimi haberi duyuruldu. Peki, 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 17:03
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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin mazot fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda uygulanan 92 kuruşluk indirim fiyatlara yansıdı. Bu gelişmelerin ardından araç sahipleri benzine de indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda da indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin mazot fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM NE KADAR?

27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında 50 kuruş indirim bekleniyor.

Son yapılan indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin mazot fiyatları ne kadar, kaç TL?

26 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.73 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.53 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin mazot fiyatları ne kadar, kaç TL?

26 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.84 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.62 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin mazot fiyatları ne kadar, kaç TL?

26 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.84 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.64 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL