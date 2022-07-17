HaberlerGaleriAdana'da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın
Adana'da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın
Son dakika haberine göre: Adana'nın Ceyhan'da bulunan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından bölge köylüleri harekete geçti. 20 yıl önce köylerindeki arama kuyuları betonla kapatılan Sevinçli köyü halkı, topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti.