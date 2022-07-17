Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

SABAH'a konuşan köyüler, "Eğer arama çalışmaları yapılırsa Soysallı'da olduğu gibi bizim köyümüzde de kesinlikle petrol bulunacaktır. Tek istediğimiz yetkililerin bir an önce arazimize gelerek çalışma yapmalarıdır. İnşallah, köyümüzden ülkemize katkı sağlayacak zenginlikler çıkar. O zaman köyümüz adı gibi sevinçli olacağız" diye dua etti.