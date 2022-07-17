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Adana'da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

Son dakika haberine göre: Adana'nın Ceyhan'da bulunan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından bölge köylüleri harekete geçti. 20 yıl önce köylerindeki arama kuyuları betonla kapatılan Sevinçli köyü halkı, topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.07.2022 06:53
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Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunarak çıkartılmaya başlanılan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından, bölgenin yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli köyü halkı da topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

Köylüler yaklaşık 20 yıl önce petrol bulunan ancak bulunduktan 1 yıl sonra kapatılan kuyularda tekrar petrol arama çalışması yapılmasını istedi.

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Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

SABAH'a konuşan köyüler, "Eğer arama çalışmaları yapılırsa Soysallı'da olduğu gibi bizim köyümüzde de kesinlikle petrol bulunacaktır. Tek istediğimiz yetkililerin bir an önce arazimize gelerek çalışma yapmalarıdır. İnşallah, köyümüzden ülkemize katkı sağlayacak zenginlikler çıkar. O zaman köyümüz adı gibi sevinçli olacağız" diye dua etti.

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Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

YARIM ASIR SONRA
Ceyhan'ın Soysallı köyünde çiftçilik yapan Orhan Buhur, 1997 yılında tarlasını sulamak için sondaj çalışması yaptı. 1 yıl sonra meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası petrol toprak üzerine çıktı. Buhur'un tarlasındaki petrolü çıkaran yüklenici firma iflas edince çalışmalar yarım kaldı ve petrol kuyuları kapatıldı.

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Adana’da petrol sevinci! Sevinçli köyü halkı topraklarında 1. sınıf petrol olduğunu iddia etti: Köyümüzde kapatılan petrol kuyuları açılsın

Köylüler ve akrabaları arasında adeta dalga konusu olan hatta adı 'deli'ye çıkan Orhan Buhur, pes etmeden mücadelesine devam etti. Tam 25 yıl sonra Buhur'un haklı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kuyulardan numune alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrolün 1. kalite ve rezervin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu tespit etti. Müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.