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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilerin bakımları için binlerce aileye ödeme yapıyor. Ödemeler bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylıkları il il hesaplara aktarılıyor. 28 Ocak itibarıyla onlarca ilde ödeme yapıldı. Evinde engelli birey bulunan ve bakımında güçlük çeken kişiler başvuru yöntemleri ve detaylarını araştırıyor. Başvuru şartları, yöntemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili tüm gelişmeleri galerimizden takip edebilirsiniz. Ayrıca il il yatan evde bakım ücretleri de haberimizde yer alıyor. İşte 28 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:40
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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları il il yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı alan kişiler e-devlet sistemi ve SMS yolu ile maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor. Bakıma muhtaç, maddi zorluklar yaşayan engelliler için ödenen ücret bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylığı almanın şartları ve başvuru yöntemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detayları ile paylaşılıyor. Evde bakım ücreti almak için yapılması gerekenler ve sorgulama yöntemleri linkler şeklinde haberimizde bulunuyor. Ayrıca haberimizdeki listelerden maaşların yattığı illeri görebilirsiniz. İşte 28 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 28 OCAK

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 28 Ocak 2020 tarihi itibariyle 41 ilde evde bakım parası yatırıldı.

İşte o iller:

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1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller
1- Aksaray
2- Afyonkarahisar
3- Bolu
4- İzmir
5- Ordu
6- Antalya
7- Kırıkkale
8- Karabük
9- Osmaniye
10- Zonguldak