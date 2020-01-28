1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları il il yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı alan kişiler e-devlet sistemi ve SMS yolu ile maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor. Bakıma muhtaç, maddi zorluklar yaşayan engelliler için ödenen ücret bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylığı almanın şartları ve başvuru yöntemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detayları ile paylaşılıyor. Evde bakım ücreti almak için yapılması gerekenler ve sorgulama yöntemleri linkler şeklinde haberimizde bulunuyor. Ayrıca haberimizdeki listelerden maaşların yattığı illeri görebilirsiniz. İşte 28 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...