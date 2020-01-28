1460 lira maaş yatırıldı! Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 28 Ocak evde bakım ücreti yatan iller
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilerin bakımları için binlerce aileye ödeme yapıyor. Ödemeler bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylıkları il il hesaplara aktarılıyor. 28 Ocak itibarıyla onlarca ilde ödeme yapıldı. Evinde engelli birey bulunan ve bakımında güçlük çeken kişiler başvuru yöntemleri ve detaylarını araştırıyor. Başvuru şartları, yöntemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili tüm gelişmeleri galerimizden takip edebilirsiniz. Ayrıca il il yatan evde bakım ücretleri de haberimizde yer alıyor. İşte 28 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:37Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:40