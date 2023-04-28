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Haberler Galeri Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

"Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 450 bin personelin kadroya alınmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması ve geçici işçiye kadro meselesinin çözülmesi sonrası gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:03
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Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP’lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

"Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro düzenlemesi için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP’lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇÖZECEĞİZ"

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP’lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür."

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Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP’lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

GEÇİCİ İŞÇİ KADRODA!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP’lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.