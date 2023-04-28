HaberlerGaleriBelediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...
Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...
"Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 450 bin personelin kadroya alınmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması ve geçici işçiye kadro meselesinin çözülmesi sonrası gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Belediye şirket işçisi, uzman çavuş, TYP'lilere kadro verilecek mi? Taşerona kadro çıkacak mı, var mı? Açıklama geldi...