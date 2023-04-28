1-2-3-4-5 çocuk başına para yardımı! Başvuran PTT'den parasını çekiyor! 12 ayda toplam en az 4.200 TL cepte!

Bakanlık tarafından çocuk başına verilen ödeme ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 12 ay boyunca çocuk sayısına göre belirlenen miktarlarda ailelere para yatacak. Buna göre en az yatacak olan 350 TL'lik ödemeler vatandaşın cebine 12 ayda toplam 4.250 TL olarak girecek. Peki nereden başvurulur? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm detaylar...