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Haberler Galeri 1-2-3-4-5 çocuk başına para yardımı! Başvuran PTT'den parasını çekiyor! 12 ayda toplam en az 4.200 TL cepte!

1-2-3-4-5 çocuk başına para yardımı! Başvuran PTT'den parasını çekiyor! 12 ayda toplam en az 4.200 TL cepte!

Bakanlık tarafından çocuk başına verilen ödeme ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 12 ay boyunca çocuk sayısına göre belirlenen miktarlarda ailelere para yatacak. Buna göre en az yatacak olan 350 TL'lik ödemeler vatandaşın cebine 12 ayda toplam 4.250 TL olarak girecek. Peki nereden başvurulur? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:33
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Aile Bakanlığı’ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT’den parasını çeksin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini her geçen gün daha da genişletiyor. Çocuk başına verilen paraların miktarları çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. 1, 2, 3, 4, 5 ve üzeri çocuklu hanelere sağlanan bu ödemeler başvuranın cebini dolduruyor. Peki başvuru şartları neler, nereden başvurulur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Bakanlığı’ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ay boyunca en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT’den parasını çeksin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Çocuk Destek Bileşeni ile sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklar için destek ödemesi veriliyor.

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Aile Bakanlığı’ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ay boyunca en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT’den parasını çeksin!

Bakan Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' ifadelerini kullandı.

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Aile Bakanlığı’ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ay boyunca en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT’den parasını çeksin!

ÇOCUK BAŞINA NE KADAR YATIYOR?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

Hanedeki Çocuk Sayısı

Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere: 350

3 çocuklu hanelere: 450

4 çocuklu hanelere: 550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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Aile Bakanlığı’ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ay boyunca en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT’den parasını çeksin!

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!