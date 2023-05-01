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Haberler Galeri Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

Geçtiğimiz günlerde akaryakıta yeniden indirim yapıldı. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nın ilk günü indirim yapılan benzin litre fiyatı bugün yeniden geriledi. Son dakika açıklamalarının ardınnan araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramay başladı. İşte, 1 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:53
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Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

Akaryakıt indirimi son dakika duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda yapılan indirimin ardından 29 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha gerileme olacak. Benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatına indirim mi geldi? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim, 25 Nisan'da da 0,47 TL'lik bir indirim yapıldı. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

Benzin fiyatlarıyla birlikte 21 Nisan'da motorin fiyatlarına 0,91 kuruşluk indirim yapılıd. 4 gün sonra motorin fiyatlarına 25 Nisan'da 0.47 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Hemen belirtelim ki motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir indirim veya zam bilgisi paylaşılmadı.

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Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,30 TL
Motorin fiyatı: 19,70 TL

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Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,35 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL