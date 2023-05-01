HaberlerGaleriBenzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!
Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 1 Mayıs akaryakıt güncel fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde akaryakıta yeniden indirim yapıldı. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nın ilk günü indirim yapılan benzin litre fiyatı bugün yeniden geriledi. Son dakika açıklamalarının ardınnan araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramay başladı. İşte, 1 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:48Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:53