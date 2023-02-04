Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023! 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? SON DAKİKA GELİŞMELER...

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin kadroya geçmesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."