Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da artış ve düşüş haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, 4 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?