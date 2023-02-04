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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da artış ve düşüş haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, 4 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:30
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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

"4 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

MOTORİNDE ÜST ÜSTE 3. İNDİRİM

Bugün itibariyle rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Motorine geçtiğimiz hafta içinde 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere iki kez daha indirim yapılmıştı.

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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,15 liradan satılıyor.

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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzinin litresi ise ortalama 21,14 liradan satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11,99 TL'den satılıyor.