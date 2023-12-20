20 Aralık 2023, Çarşamba
Emekli maaşları netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber'de rakam verdi
Emekli maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak ediliyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında rakam verdi.
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:55
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