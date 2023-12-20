Emekli maaşları netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber'de rakam verdi

Kök maaşlarında kademeli olarak artışı söz konusu. Sayın Cevdet Yılmaz'da geçtiğimiz günlerde bir açılama yaptı ve Ocak'ta yapılacak zam oranının %50'yi bulacağını söylemişti. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %50'ye yakın ya da o civarlarda zam alacağını söyleyebiliriz.