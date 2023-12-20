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Emekli maaşları netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber'de rakam verdi

Emekli maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak ediliyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında rakam verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:55
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Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirdi.

İşte o açıklamadan satır başları;

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Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi

Asgari ücreti konuşurken enflasyon asgari ücrete referans oluyor fakat emeklilerin ve memurların zamlarını konuşurken enflasyon belirleyici oluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar ve bunun üzerine birde refah payı ekleniyor.

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Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi

NE KADAR OLACAK?

Orta vadeli programa uyumlu bir biçimde 5 aylık enflasyon %33,66 olarak belirlendi bu rakam yıl sonuna kadar %38'e çıkmasını bekliyoruz.

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Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi

Bunun üzerine 10 veya 12 puanlık bir refah payının eklenmesiyle memur ve memur emeklisinin alacağı zammın %38 ile %50 arasında olacağını söyleyebiliriz.

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Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi

Kök maaşlarında kademeli olarak artışı söz konusu. Sayın Cevdet Yılmaz'da geçtiğimiz günlerde bir açılama yaptı ve Ocak'ta yapılacak zam oranının %50'yi bulacağını söylemişti. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %50'ye yakın ya da o civarlarda zam alacağını söyleyebiliriz.