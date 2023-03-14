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Haberler Galeri Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Emekli ve memur maaş zamları için geriye 4 veri kaldı. Temmuz maaş zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:43
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Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Emekli ve memur maaşları için yeni oranlar gelmeye devam ediyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Bu anlamda 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni maaş tablosu şekillenecek. Şu ana kadar açıklanan veriler sonrası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emekliler için %9.80 zam farkı ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre maaş hesaplamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Temmuz maaş zammı için güncel hesaplama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.

3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

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Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat'ta aylık %3,15 ve %55,18 artış gösterdi.

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Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, TÜİK'in açıkladığı Şubat 2023 enflasyon oranına göre maaş zammı detayı ortaya çıkmaya başladı. 2 aylık enflasyon farkına baktığımızda 2,8 olarak görülüyor.

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Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...

Bu durumda Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon farkı dikkate alınarak memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar.