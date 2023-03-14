Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! Emekliye %9.80 zam kesinleşti! İkramiye, intibak, ek zam artışı...
Emekli ve memur maaş zamları için geriye 4 veri kaldı. Temmuz maaş zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2023
08:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
08:43
Emekli ve memur maaşları için yeni oranlar gelmeye devam ediyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Bu anlamda 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni maaş tablosu şekillenecek. Şu ana kadar açıklanan veriler sonrası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emekliler için %9.80 zam farkı ortaya çıktı. 2 aylık verilere göre maaş hesaplamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Temmuz maaş zammı için güncel hesaplama!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.
3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat'ta aylık %3,15 ve %55,18 artış gösterdi.
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, TÜİK'in açıkladığı Şubat 2023 enflasyon oranına göre maaş zammı detayı ortaya çıkmaya başladı. 2 aylık enflasyon farkına baktığımızda 2,8 olarak görülüyor.
Bu durumda Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon farkı dikkate alınarak memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar.