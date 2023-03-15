15 Mart 2023, Çarşamba
2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı! EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır?
Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte başvuru süreci de başlamış oldu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.Başvuru süreci devam ederken, işlemlerini tamamlayan emekli adayları "EYT başvurusu ne zaman onaylanır, kaç günde belli olur?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:56
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