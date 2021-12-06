Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi çekerek bu ödemelerden faydalanmak istiyor. Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48'ten başlayan faizlerle kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Bazı bankalarda minimum vade 1 ay, bazı bankalarda ise minimum vade 3 ay olarak belirlenmiş durumda. İşte; 6 Aralık güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!