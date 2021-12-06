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Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi çekerek bu ödemelerden faydalanmak istiyor. Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48'ten başlayan faizlerle kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Bazı bankalarda minimum vade 1 ay, bazı bankalarda ise minimum vade 3 ay olarak belirlenmiş durumda. İşte; 6 Aralık güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:31
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Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

6 Aralık güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar sürekli olarak faiz oranlarını güncelleyerek vatandaşlara uygun faizli kredi imkanları sağlıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte nakit ihtiyacı olanlara kredi imkanları sağlanıyor. Toplam 36 aya varan vadelerle vatandaşlar borçlarını veya nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebiliyor. İşte; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

6 ARALIK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

İşte tüm bankaların açıkladığı güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!

ING Bank - %1,48

QNB Finansbank - %1,49

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Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Vakıfbank - %1,55

Fibabanka - %1,59

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Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Ziraat Bankası - %1,63

HSBC - %1,69

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Bankalar tek tek açıkladı! Nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1,48 faizle kredi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Garanti ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Halkbank - %1,69

Garanti BBVA - %1,69