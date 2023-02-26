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BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?
"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 şubat ayı enflasyon rakamları öncesi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları yılın ilk altı ayında belirlenecek olan memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarına yön verecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?