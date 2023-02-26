BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?