24 Mayıs 2023, Çarşamba
Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonları ilgilendiren düzenmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak.
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:59
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