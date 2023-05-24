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Haberler Galeri Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonları ilgilendiren düzenmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:59
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Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak.

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Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak.

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Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

İŞLEMLER AY SONUNDA TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor, bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

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Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" dedi. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.

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Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

ASGARİ ÜCRETE ZAM KESİNLEŞTİ

Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi.