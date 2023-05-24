Asgari ücrete zam kesinleşti! İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikramiyesi | Milyonları ilgilendiren düzenlemeler

Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" dedi. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.