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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama: SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zamlı maaş ödeme takvimi... Beklenen açıklama: SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zamlı maaş ödeme takvimi... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlarına kavuşuyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oran belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak. Şimdi ise gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zamlı maaş ödeme takvimi duyuruldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2021 Ocak ayı emekli zamlı maaş ödeme takvimi... Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:03
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından maaşlara uygulanacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2021 yılının ilk yarısında geçerli maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yansıyacak. Gözler zamlı maaş ödeme takvimine çevrildi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 17'sinden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak, memur emeklileri ise maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
2021 OCAK ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;