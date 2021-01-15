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Haberler Galeri 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur ile birlikte yaşlılar, engelliler ve hastasına bakanların merakla beklediği zam oranı da belli oldu. Zamlı aylıkları almaya hazırlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:22
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15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, 2021 Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara bu ay zam yapıldı. Peki, 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

15 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Tokat, Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Karabük, Ordu, Diyarbakır, Bolu, Aydın, Kırklareli, Antalya, Isparta, Hatay, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Edirne.

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15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara uygulanan zam oranı, memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında oldu. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.

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15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)