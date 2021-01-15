ANA SAYFA
15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu?
15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur ile birlikte yaşlılar, engelliler ve hastasına bakanların merakla beklediği zam oranı da belli oldu. Zamlı aylıkları almaya hazırlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:22
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11