Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, 2021 Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara bu ay zam yapıldı. Peki, 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte cevaplar...