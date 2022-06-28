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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete zam müjdesi heyecan yarattı. Çalışmanın sonucu merakla beklenirken, yeni ücret için formüller de konuşulmaya başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni maaş tutarları.

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 08:35
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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası "Asgari ücret artışı yapılırken Çalışma Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" açıklamasının ardından milyonları asgari ücrete ara zam heyecanı sardı.

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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Şimdi gözler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı çalışmaya çevrildi.

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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor.

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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Sonuca ilişkin açıklamayı da Başkan Erdoğan NATO toplantısı dönüşü yapacağını söyledi.

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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Asgari ücret artışı için dün işveren temsilcilerinden de açıklama geldi.