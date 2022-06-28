Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete zam müjdesi heyecan yarattı. Çalışmanın sonucu merakla beklenirken, yeni ücret için formüller de konuşulmaya başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni maaş tutarları.

Takvim Giriş Tarihi: 28.06.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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