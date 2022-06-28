Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül gündemde | İşte yeni maaş tutarları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete zam müjdesi heyecan yarattı. Çalışmanın sonucu merakla beklenirken, yeni ücret için formüller de konuşulmaya başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni maaş tutarları.
Giriş Tarihi: 28.06.2022
07:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
08:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası "
Asgari ücret artışı yapılırken Çalışma Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" açıklamasının ardından milyonları asgari ücrete ara zam heyecanı sardı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdi gözler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı çalışmaya çevrildi.
Bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor.
Sonuca ilişkin açıklamayı da Başkan Erdoğan NATO toplantısı dönüşü yapacağını söyledi.
Asgari ücret artışı için dün işveren temsilcilerinden de açıklama geldi.